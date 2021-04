Lancellotti (Scuola bene comune): “Scuola, rischio ragionato?”

122 Visite

Un rischio ragionato sui dati. Queste le parole del Presidente del consiglio a proposito dei provvedimenti che si stanno per prendere. Occorre infatti dare una risposta immediata a tutti coloro che hanno subito e continuano a subire le chiusure per la pandemia, che si sentono offesi nella dignità nel non riuscire a soddisfare i bisogni delle proprie famiglie, nel non riuscire a portare il pane sulle proprie tavole. Tutte persone meritevoli del massimo rispetto e comprensione. Ma il virus è d’accordo? I dati citati dal presidente del consiglio raccontano di contagi in diminuzione, di un indice RT in calo, ah, benedetto indice RT! Quindi che si aspetta a non riaprire tutto? Ma cosa ci racconta in realtà l’indice RT? Forse non tutti ricordano che si tratta di un numero che indica come varia lo stato di contagiosità in una certa zona (a seconda del campione che scegliamo, oggi regionale) ed al variare del tempo; questo numero a sua volta dipenderà da quali misure le regioni hanno messo in campo e dalla loro efficacia, permettendo così di monitorare l’efficacia degli interventi nel corso di un’epidemia. Tutto chiaro? Ma ecco il primo vulnus: l’ISS, che calcola settimanalmente l’RT per ogni regione, ci fa sapere che viene calcolato solo solo sui casi sintomatici (ospedalizzato o meno) e non sugli asintomatici; questo perché – spiega ISS – i sintomatici sono casi certi: il numero di infezioni sono individuate secondo criteri sufficientemente stabili nel tempo, mentre il dato sugli asintomatici ha più probabilità di essere opaco, perché dipende pesantemente da altre variabili, come la capacità di effettuare screening da parte dei dipartimenti di prevenzione e questa può variare molto nel tempo. È quindi più facile che ci siano asintomatici che non sanno di essere positivi perché non stando male non hanno mai chiesto un tampone o perché non sono mai rientrati in alcun programma di screening.

In realtà a inizio settembre l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) ha diffuso delle stime sull’Rt che tengono conto degli asintomatici, arrivando a un Rt=3. Quindi dire RT = 0.75, RT = 1 o RT = 1.5 potrebbe non volere dire nulla se gli asintomatici diventano sempre più numerosi: è quanto potrebbe accadere con le recenti aperture scolastiche, in particolare quelle riguardanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria anche in zona rossa, dove i bambini “asintomatici” ed ignari di esserlo potrebbero essere numerosi e nulla possiamo sapere sulla loro inconsapevole contagiosità. Possiamo solo sperare che non lo siano, ma dov’è la ragione? Si può obiettare che i dati devono necessariamente migliorare, dopo tutto la campagna di vaccinazione sta andando avanti, seppur tra mille timori e difficoltà. La vaccinazione di massa sembra aver funzionato bene ad esempio in Israele, e probabilmente è così, ma pochi tengono conto del loro contesto: una nazione con spostamenti estremamente limitati con l’esterno e controlli rigorosissimi alle frontiere, peri motivi che ben sappiamo. Quindi, buttato il virus fuori dalla porta con l’uso dei vaccini, lì è difficile che rientri dalla finestra, con le sue varianti, per ragioni legate al turismo.

Ma in Italia abbiamo urgenza di riaperture proprio per attirare il turismo! Basteranno i vaccini? Intervenendo su Agorà, il prof. Crisanti ha illustrato il caso del Cile: il 60%-70% della popolazione è vaccinata, c’è stato un liberi tutti e ora sono nel pieno di una terza ondata drammatica; ed ancora: “Lì c’è anche la variante brasiliana che si sta diffondendo in tutto il Paese e quindi pensare che se ci vacciniamo possiamo tornare alla vita di prima da un momento all’altro per me è fondamentalmente sbagliato. Dobbiamo guardare con molta attenzione quello che sta succedendo da altre parti”.

Ed a proposito delle riaperture nei ristoranti, ci ricorda che “il problema è che quando si applicano delle misure si stabilisce una specie di equilibrio, che non è molto stabile. Nel momento in cui si spostano alcuni fattori di questo equilibrio chiaramente la situazione cambia istantaneamente”. Il discorso si può applicare parola per parola alla riapertura totale delle scuole, superiori incluse, che il ministro Speranza vorrebbe divenisse realtà già il prossimo 26 aprile. Con le nuove misure, si spostano molti fattori, quindi l’attuale situazione di contagiosità del virus di certo cambierà! C’è solo da sperare che l’insorgenza di nuovi fattori, in primis l’avvicinarsi della bella stagione, sposti l’equilibrio in una situazione di basso contagio. Ma la ragione dov’è? Resta da chiedersi cosa sia cambiato davvero rispetto ai mesi scorsi, per rafforzare la convinzione di “rischi ragionati”. Si sta facendo solo demagogia: cosa si vuole che recuperino i ragazzi in pochi mesi di scuola? E, soprattutto, cosa è stato fatto per mettere in sicurezza le scuole?

Nella conferenza stampa del 16 aprile il presidente del consiglio ha parlato di notevoli investimenti effettuati nel settore dei trasporti pubblici, chiosando che dovranno mantenere il 50% dei posti occupati e rimandando il tutto alla conferenza stato-regioni (facendo confusione con quanto già attribuito alle prefetture). Misure che in città come Napoli hanno miseramente fallito, dove i bus privati che avrebbero dovuto favorire gli spostamenti degli studenti sono stati utilizzati prevalentemente da gente comune e non dagli studenti che ne avevano bisogno. Come il 100% dei nostri ragazzi, con un 50% di un servizio di trasporto pubblico a dir poco “non all’altezza del suo compito”, possa spostarsi in sicurezza per recarsi a scuola resta un mistero, da paragonare al prodigio di San Gennaro. Perché poi, “si sa”, l’insicurezza è solo al di fuori della scuola! Ma il virus è d’accordo? L’Italia è un paese governato da persone incapaci di sostenere e proteggere i propri cittadini. Sarà la fortuna a decidere chi sopravviverà alla pandemia e chi no! Si sta giocando con i nostri anziani, con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, con noi stessi.

Ancora una volta, si può obiettare che i dati raccontano altro. Ma ne siamo certi? Sulle prime pagine sempre l’RT, sempre a dire che è sceso sotto il valore di 1. Oggi si sbandiera il valore di 0,85 su scala nazionale. Banalmente, significa che oggi, con le misure messe in campo, 1000 persone positive ne contageranno “in media” altre 850. Un buon trend, ma di certo non la fine della pandemia. E con la debolezza di non riferirsi a situazioni regionali, dove le misure messe in campo sono state diverse, oltre a non tenere conto degli asintomatici. E dimenticando colpevolmente che queste situazioni “medie” si riferiscono alle settimane precedenti e non a quella che si sta concludendo. Ed è in base a questi dati che una regione come la Campania, vedendo scivolare il suo RT al di sotto del valore 1,25 (in prossimità del valore 1), sta passando da una colorazione di “rosso” ad un pù sbiadito “arancione”. Ma i dati attuali in Campania raccontano ben altro: 2.212 nuovi casi (con un incremento degli attivi di 570) e 27 decessi il 14 aprile; 2.224 nuovi casi (con un incremento degli attivi di 16) e 40 decessi il 15 aprile; 1.994 nuovi casi (con un incremento degli attivi di 443) e 31 decessi il 16 aprile; numeri che ci riportano indietro di circa 6 settimane, quando De Luca con un’ordinanza chiudeva le scuole, anticipando di poco la zona rossa. Nel frattempo stanno diventando numerose le classi in quarantena (e siamo ancora solo fino alla prima media), ma di questi dati si cerca di non dare visibilità! E possiamo solo fare delle ipotesi intorno a questa nuova “ripresa” dell’ondata in corso: pranzi di Pasqua e Pasquetta molto affollati, secondo le nostre tradizioni familiari; l’apertura della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della prima media, nonostante la zona rossa; o ad una combinazione di entrambe, ma se sui pranzi potrebbe trattarsi di congetture, le riaperture fino alla prima media sono un dato di fatto.

L’andamento dei contagi sta riprendendo forza e contestualmente si pensa a riaprire tutte le scuole al 100%, superiori incluse. Addio ad ogni forma di distanziamento… le aule non lo consentono Parole al vento quelle del popolare divulgatore Burioni, che afferma che “Con la dominanza della variante inglese, all’interno di un luogo chiuso e non adeguatamente ventilato la distanza di due metri non è in alcun modo sufficiente per impedire il contagio”.

Sembra fantascienza! Tutto lascia pensare che tra due settimane, con la rivalutazione dell’indice RT e con l’aumentare dei contagi, la Campania ritorni in rosso. Ma si sarà trattato di un rischio ragionato sui dati… Nel frattempo c’è chi sfida il virus, chi lo ignora. Rosario, il portiere del mio palazzo, 40 anni, 2 figli e una vita spezzata dal virus! Per tanti sarà solo un numero, una vittima messa in conto. Per sua moglie, per i suoi figli è venuto a mancare l’amore, il sostegno e la dignità.

Giuseppe Lancellotti per S. B. C. Scuola Bene Comune













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS