Furti e danneggiamenti di auto a Marano: escalation senza fine. Da via Fava a via Roma, un mare di segnalazioni

Un’escalation infinita. Furti e danneggiamenti di auto, da via Giordano Bruno a via Fava, a ridosso di via San Rocco, per non parlare del parco Di Maro, dove da mesi si segnalano atti vandalici e furti. Sono tantissimi i lettori che in queste ore ci hanno segnalato nuovi casi: auto vandalizzate anche in via Roma, a due passi dal Palazzo Battagliese. Il coprifuoco non ferma gli incivili, i vandali e i ladri d’autovetture. “La situazione è ormai insostenibile – spiegano diversi lettori – Marano vive il periodo più buio della sua storia. Le villette pubbliche subiscono raid, il Ciaurro è un disastro, i mercati chiusi, le strade distrutte in più punti, la delinquenza pullula e i servizi resi dal Comune sono al minimo storico”.













