Covid, morto un altro vigile a Napoli. Il cordoglio del sindaco

“Il sindaco Luigi de Magistris, l’assessora Alessandra Clemente e il comandante del Corpo di Polizia Locale Ciro Esposito esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del capitano Bruno Guidotti e sono vicini alla famiglia e ai colleghi di lavoro.

Capitano della Polizia Locale in servizio presso l’unità operativa Infortunistica Stradale, Guidotti è scomparso all’età di 67 anni a causa del Covid, dopo una lunga degenza in ospedale; sarebbe andato in pensione il prossimo 1° luglio per raggiunti limiti di età.

La sorella del capitano Guidotti, che tramite i social aveva aggiornato quanti conoscevano il fratello sulle proprie condizioni di salute, oggi ha postato un breve e commosso messaggio di addio: “Ciao amato fratello mio, resterai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace“.













