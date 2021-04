Napoli e le sue contraddizioni: tra vaccini e pic-nic tra la folla alla Mostra d’Oltremare

224 Visite

Una Napoli di contraddizioni quella che si vede dalle immagini di ieri, apparse sui social e divenute virali. Si tratta della Mostra d’Oltremare, da un lato si notano tremila persone distanziate tra loro e con mascherine, e dall’altra parte, a pochi passi da loro, si intravede una folla di altrettanti napoletani ammassati nel parco della Mostra che, come tutte le aree verdi, ha nuovamente aperto i cancelli. In tanti coloro che hanno scelto di mangiare per terra su una tovaglia e molte sono state le biciclette nel verde per assaporare scampoli di libertà.













