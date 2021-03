Figliuolo: “In arrivo oltre 3 milioni di dosi la prossima settimana”

167 Visite

“Siamo ormai nel pieno del target della campagna, con un media nazionale degli ultimi due giorni di circa 240mila somministrazioni, ma con l’arrivo della stagione estiva bisognerà raggiungere anche le zone più disagiate o impervie. Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni. Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi di Moderna e oltre 1 milione 300 mila Astrazeneca”.

Così il commissario nazionale per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in visita ieri a Messina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS