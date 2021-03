SCAMPIA: Servizi a largo raggio dei carabinieri. Arrestato un pusher

124 Visite

Ancora alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al controllo del territorio in città e provincia. Nel quartiere di Scampia i militari della Compagnia Napoli Stella hanno controllato 77 persone e 33 veicoli: 28 le contravvenzioni al Cds notificate per sanzioni che vanno oltre i 23mila euro. 17 i veicoli sequestrati.

Una persona è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Alessio Misuraca, 27enne di Mugnano, è stato controllato in strada e trovato in possesso di 4 dosi di eroina. L’uomo – sorpreso nel lotto TB – cedeva la droga tramite una feritoia nel muro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Carabinieri impegnati anche nei controlli anti-covid: 5 le persone multate per violazioni alla normativa anticontagio. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.













