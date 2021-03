Trenta giorni fa la morte di Rossella. Il ricordo di Francesco, il fratello: “Eri una guerriera con la delicatezza di una farfalla”

727 Visite

“Sei stata un dono. E’ questa la prima frase che mi viene in mente se mi fermo a ricordarti. Il dolore è grande, sembra mancare così tanto l’aria che anche trovare delle parole adatte è difficile, ma abbiamo il dovere di raccontarti. Rossella è stata di tutti, ha donato il suo amore in ogni sguardo che ha incrociato per strada, ha trasmesso la sua forza a chiunque abbia mai ascoltato la sua storia. Vederti vivere la vita in modo così intenso, nonostante le tue grandi difficoltà motorie, è stato un insegnamento di vita, non solo per la tua famiglia, ma per il mondo intero. La forza di una guerriera con la delicatezza di una farfalla. Hai saputo nascondere i tuoi problemi dietro un sorriso spontaneo, pronta ad aiutare il prossimo. Hai fortemente voluto vivere la tua quotidianità frequentando gli studi, la tua grande passione, e facendo del bene. Pura ed elegante, se dovessi pensare ad un fiore per te, mi viene in mente un’incantevole orchidea bianca. Avrei voluto poter condividere la mia intera vita con te al mio fianco, ma hai lasciato un segno troppo profondo per finire in un tragico giorno di Febbraio, così ti prometto che porteremo sempre avanti il tuo nome, Rossella. Si parlerà sempre di te, vivranno in tutti noi i tuoi insegnamenti, porteremo sempre nel cuore l’amore che hai donato. Allora grazie, perché vivere un dono è una fortuna e ci sentiremo sempre onorati di aver fatto parte della tua vita”.

Francesco Passero, il fratello di Rossella.













