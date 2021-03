Mugnano, Schiattarella: “Nasce commissione speciale per indagare sulla Terra dei Fuochi”

195 Visite

Mentre un’altra colonna di fumo nero si innalza dalla vicina Giugliano, noi rappresentanti delle Istituzioni locali stiamo cercando di riprendere in mano la situazione TERRA DEI FUOCHI che è sempre tanto attuale perché purtroppo ad oggi non si è ancora riusciti ad incidere in maniera incisiva sulla sua risoluzione.

Questo anno di pandemia ha sospeso ulteriormente le misure previste ma le malattie non chiedono il permesso a nessuno e continuano a bruciare vite innocenti. Come Presidente del Consiglio Comunale di Mugnano sono fiero di presentarvi la nascente commissione speciale di indagine e d’inchiesta sulla terra dei fuochi. A costituirla c’è Luisa Tammaro come vicepresidente, Giusy Mauriello come presidente e A. Tamburrino, R. Liccardo e F. Agnano come membri della commissione. Inoltre come comune coinvolto in questa tragedia ambientale abbiamo aderito alla formazione della Conferenza dei Presidenti dei consigli comunali dell’area a Nord di Napoli e dell’Agro Aversano con particolare riferimento al rapporto finale dello studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti abusivi de rifiuti e dei roghi tossici nei nostri territori. Tutti vogliamo che le istanze dei nostri cittadini trovino finalmente una concreta realizzazione in un processo di riqualificazione troppa volte annunciato e troppe volte rimandato a data da destinarsi. Il tema ambientale è ormai un’emergenza sociale e come tale richiede che ci sia un’alleanza istituzionale senza colore partitico ma con un unico interesse Politico che è quello del benessere del Cittadino in una società in cui la salute gli sia garantita come bene indiscutibile.

