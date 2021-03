1.442 Visite

Oltre cento chili di cocaina sono stati sequestrati in un appartamento dalla polizia di Giugliano e dalla Guardia di Finanza. Nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in via Madonna del Pantano, zona Licola. Seguono aggiornamenti.













