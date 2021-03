Via De Pretis: giocano a carte in un bed and breakfast. Sanzionati 4 ragazzi

120 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Depretis per una segnalazione di una festa in corso all’interno di una stanza di un bed and breakfast.

Giunti sul posto, una volta entrati nella camera hanno sorpreso quattro ragazzi che stavano giocando a carte privi della mascherina e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale.













