Marano, sprofonda la strada: si apre voragine. Paura tra i residenti di via Piave

L’enorme buca è comparsa questa mattina, in via Piave a Marano. Immediatamente sono stati allertati i vigili. Al momento non si conoscono ancora le cause dello sprofondamento del manto stradale. Spetterà ai Vigili e ai responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune fare un’esatta stima dei danni e risalire alle cause dell’incidente. Disagi anche per i residenti, alcuni dei quali non potrebbero accedere con l’auto alle rispettive abitazioni per ragioni di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.