Varriale (Moderati): “Con Ornella un’altra vita spezzata. Condannare sempre chi usa la violenza e mai giustificare”

“Sono trascorsi solo cinque giorni dall’8 marzo.Tanti i proclami sulla parità di genere, ma nessun impegno concreto da parte degli esponenti del Governo. Intanto, a Napoli è stata uccisa brutalmente un’altra donna, madre di un bimbo di quattro anni.

E’ necessario lavorare su una linea programmatica nazionale contro la violenza in tutte le sue forme, che parta da interventi concreti di prevenzione dei fenomeni.

Questi temi devono diventare una priorità dell’agenda politica nazionale. Il rispetto e la galanteria degli uomini verso le donne, fanno parte di una cultura intrisa di valori che appartengono ad intere generazioni ormai quasi dimenticate. Oggi bisogna educare, anzi ri-educare al sentimento per guardare al futuro. Urge sensibilizzare le nuove generazioni in modo opportuno per arginare il diffondersi di comportamenti cruenti, atroci e senza un briciolo di umanità. Bisogna tornare ad educare al rispetto del prossimo”.

Vincenzo Varriale, Segretario Regionale dei Moderati













