Marano, il servizio idrico comunale da affidare ai privati e il mancato incontro tra Visconti e Abc. D’Angelo scrive al Comune: “Noi disponibili”

La querelle sul servizio idrico comunale da affidare all’esterno fa registrare un’ulteriore puntata. Il sindaco Visconti, che nei giorni scorsi ha disertato l’incontro con i vertici di Abc, la partecipata del Comune di Napoli a cui si è rivolta parte del Pd e l’estrema sinistra cittadina, è destinatario di una missiva inviata all’ente proprio da Abc, nello specifico dal commissario Sergio D’Angelo (nella foto) e dal vicesindaco di Napoli Carmine Piscopo.

Nella lettera inviata Visconti, i due si “rammaricano per l’improvvisa rinuncia da parte del primo cittadino di Marano”, ma nel contempo ribadiscono di essere a disposizione dell’ente maranese per intavolare un percorso che porterebbe il Comune a trovare un accordo proprio con Abc. D’Angelo invita ancora una volta l’amministrazione Visconti a fornire i dati e gli elementi utili per poter lavorare ad un progetto comune e instaurare un proficuo rapporto tra le parti. Dal Comune non è arrivata finora alcuna risposta né i dati richiesti.

La vicenda, però, è di facilissima lettura e Terranostranews lo ha chiarito mille volte: Visconti non ha alcuna intenzione di accordarsi con Abc: ha già un accordo con Acquedotti scpa e vuole portare avanti quella linea. Acquedotti è un consorzio misto-pubblico privato che già opera in alcuni comuni di Napoli nord e del Casertano. La delibera che porterebbe al varo del contratto con questo consorzio è di fatto congelata: il civico consesso di Marano, infatti, non si pronuncerà sul caso nemmeno nel Consiglio comunale di dopodomani.

I fatti sono ormai chiari e le carte ampiamente sul tavolo di gioco: Visconti e i suoi fedelissimi vogliono Acquedotti scpa, una parte del Pd, Potere al popolo e altri gruppi della sinistra radicale puntano su Abc. Le luci e le ombre ci sono (e parecchie) per entrambe le soluzioni. Non tanto per la questione acqua pubblica o privata (è solo un’etichetta è nulla più), ma per le modalità di assegnazione del servizio. Bisogna infatti capire bene se il Comune, affidandosi ad Acquedotti scpa, avrà noie sotto il profilo delle manutenzione straordinarie, a carico eventualmente del Comune di Marano. Altro nodo da sciogliere: la durata della convenzione, 30 anni. Un lasso di tempo che spaventa molti cittadini e addetti ai lavori.













