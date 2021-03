Via libera al vaccino monodose: con Johnson & Johnson siamo alla svolta?

295 Visite

Il siero della Johnson & Johnson, il primo di tipologia monodose indicato dalla Oms, è il quarto vaccino anti-Coronavirus che viene approvato nel nostro Paese, dopo quelli prodotti da Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca. Almeno in teoria, questa sua caratteristica dovrebbe consentire di procedere più rapidamente nella campagna vaccinale. Si tratta di un rimedio che, quantomento stando alle indicazione fornite dalla Agenzia europea per i medicinali, dovrebbe essere valido ed efficace per tutti gli individui al di sopra dei 18 anni di età, anche per quelli più anziani. Il piano vaccinale, a meno che anche in questo caso non intervengano dei ritardi nelle forniture come già accaduto, prevede per il secondo trimestre la consegna di almeno 7,3 milioni di dosi solo per quanto riguarda l’Italia.

Riunitasi nella giornata di ieri, la commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha confermato “la valutazione dell’Ema sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili” , puntualizza ancora il breve comunicato ufficiale dell’Agenzia, “hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, si aggiunge come un’altra utile opzione con un beneficio rilevante nel contrasto alla pandemia”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS