Coppa America, è ancora parità tra Luna Rossa e New Zealand: 3-3

Non si rompe l’equilibrio in questa Coppa America numero 36 che si sta confermando come una delle più equilibrate dal 1983. Luna Rossa vince la prima partenza, ma non si ripete nella seconda (nel dopo regata ha parlato di un “buco di vento” che ha determinato la scarsa reattività della barca italiana) dove Peter Burling è molto più rapido nell’arrivare sulla linea. Questi due eventi nelle regate con vento largamente sotto i 10 nodi, condizionano entrambe le regate: 3-3.













