I vigili del fuoco sono all’opera per cercare di domare l’incendio scoppiato in un deposito di barche verso l’uscita tangenziale di via Campana, tra Pozzuoli e Quarto. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un rimessaggio barche di via Fascione.

Diversi residenti delle abitazioni circostanti avrebbero dato l’allarme.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto. Al momento il fumo nero e le fiamme continuano a stagliarsi all’orizzonte. Seguono aggiornamenti.













