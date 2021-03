Processo Pip, revoca dei domiciliari anche per l’ingegnere Giannella

267 Visite

Processo Pip, revoca degli arresti domiciliari anche per l’ingegnere Oliviero Giannella. Il tecnico, molto noto a Marano, affronterà come gli altri (i fratelli Cesaro e Di Guida Antonio) la fase finale del processo che si tiene a Napoli nord da uomo libero. Giannella è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. La revoca dei domiciliari era stata chiesta dai difensori dell’imputato essendo ormai venute meno (a quattro dall’avvio delle indagini e ad oltre due anni dall’inizio dibattimento) le esigenze cautelari. Per i giudici di Napoli nord, dunque, non si ravvisa più la possibilità di poter reiterare il reato, inquinare le prove e non sussiste il pericolo di fuga.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS