Juventus-Napoli rinviata ancora: si giocherà il 7 aprile. Il comunicato ufficiale

La sfida tra Juventus e Napoli è stata rinviata ancora. La Lega Serie A ha ufficializzato in una nota, la nuova data del recupero per il big match originariamente in programma ad ottobre e successivamente spostata al 17 marzo 2021. Il confronto tra bianconeri e azzurri si giocherà mercoledì 7 aprile 2021 con inizio alle 18.45, all’Allianz Stadium di Torino.

Ufficiale dunque il rinvio di Juventus-Napoli, su richiesta di entrambe le società. Questa la nota a firma di Paolo Dal Pino: “Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021 con inizio alle 18.45 del recupero della gara della 3a giornata di andata del Campionato di Serie A Tim Juventus-Napoli, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021″.













