Covid Napoli, i dati e l’incidenza per numero di abitanti tra il 1 agosto e il 7 marzo

Nel periodo dal 1 Agosto 2020 al 7 Marzo 2021 il numero dei infezioni COVID-19 nella città di Napoli è stato pari a 49.323 casi, mentre i casi diagnosticati nel 2021 sono stati 14.053. Nella prima parte di Gennaio 2021 si è osservato un periodo di sostanziale stabilità del contagio, seguita da una fase attuale di incremento del contagio (Figura 1). Nell’ultima settimana (dal 01/03 al 07/03) sono stati notificati 2.200 casi con un incremento del 16% rispetto alla settimana precedente (dal 22/02 al 28/02) nella quale i casi notificati erano stati 1.894. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ora pari a 229 casi.

Nel confronto tra l’incidenza (casi per 100.000 abitanti) tra la Città di Napoli e la Campania (Figura 2) si evidenzia, soprattutto nella prima parte della seconda ondata una maggiore incidenza di COVID-19 nella Città di Napoli, mentre nell’ultimo periodo è la Regione Campania a presentare valori di incidenza maggiori. Il confronto tra la mortalità COVID-19 (morti per 1.000.000 abitanti) tra la Città di Napoli e la Campania (Figura 3) mostra durante la seconda ondata una mortalità a Napoli notevolmente aumentata (in alcuni periodi oltre il doppio), con una differenza maggiore rispetto a quella osservata nel confronto dell’incidenza dei casi. Una maggiore mortalità a Napoli si osserva anche nel periodo attuale.

Analisi per età

Nella Figura 4 è mostrata l’incidenza settimanale per classi d’età per 100.000 abitanti a partire da Gennaio 2021. L’aumento dell’incidenza delle ultime due settimane (dal 22/02 al 07/03) è evidente in tutte le classi di età con valori elevati nella fascia di età 14-75 anni. In particolare, le classi di età 19-30 e 31-45 anni presentano valori attuali di contagio superiori a 250 casi per 100.000 abitanti.

Analisi incidenza per quartiere/municipalità

Nelle ultime due settimane tutte le Municipalità della Città hanno osservato un aumento del contagio (Figura 5). Nell’ultima settimana (dal 01/03 al 07/03) sono 5 le municipalità ad avere valori di contagio prossimi o superiori ai 250 casi per 100.000 abitanti: 6 (Barra, Ponticelli, San Giovanni A Teduccio), 8 (Chiaiano, Piscinola, Scampia), 9 (Pianura, Soccavo), 3 (San Carlo all’Arena, Stella) e 7 (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano). In Figura 6 è presentata l’incidenza per quartiere dal 22 febbraio al 7 marzo che conferma il dato per municipalità.

Conclusione

Nell’ultima settimana (dal 01/03 al 07/03) nella Città di Napoli si è osservato un ulteriore incremento dei casi COVID-19 rispetto alla settimana precedente con una incidenza settimanale attuale di 229 casi per 100.000 abitanti. Questo aumento è evidente in tutte le classi di età con valori maggiori nella fascia 14-75 anni. Nell’ultima settimana (dal 01/03 al 07/03) sono 5 le municipalità (prevalentemente a maggiore densità abitativa) ad avere valori di contagio prossimi o superiori ai 250 casi per 100.000 abitanti. Il quadro attuale è di estrema attenzione e soprattutto nelle aree a maggiore incidenza occorre porre in atto interventi di controllo del rispetto delle norme attuali di contenimento del contagio.

Il lavoro è stato coordinato dal prof. Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) da Simona Signoriello e Vittorio Simeon con la collaborazione di Francesca Menna, assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute al Comune di Napoli.













