A Marano va in scena la nuova pantomima del Pd. I dem non vanno all’opposizione ma chiedono a Visconti di azzerare la giunta. Si rimangiano la parola data e non provano vergogna

Nella storia della politica di Marano, che spesso politica non è (è sovente pura clientela o affarismo malavitoso), se ne erano viste tante: più volte consiglieri e assessori avevano smentito se stessi con repentini cambi di posizione. Non era mai accaduto, però, che un intero partito, che 20 giorni fa sfiduciava in aula consiliare il suo vicesindaco e che dichiarava, per bocca del suo ex capogruppo, Pasquale Coppola, “sindaco, il tempo è finito”, venisse meno alla parola data in maniera così plateale e per molti versi scandalosa.

Il Partito democratico, riunito nella serata di ieri (non in presenza) ha deciso di chiedere a Visconti, ad un passo dallo scioglimento per camorra, di resettare la squadra di governo. Un azzeramento della giunta, in pratica. L’ennesima perdita di tempo, l’ennesimo modo per tirare a campare, forse per portare a casa qualche altro gettone di presenza o stipendio.

L’ennesima boutade di un partito, il Pd, che ha regalato a Marano la giunta Perrotta, la giunta Cavallo e poi il Carneade Visconti, uno dei peggiori in assoluto nella storia della città. Peggiore non perché gli altri siano stati stinchi di santi, ma per inesperienza, incapacità a gestire la macchina amministrativa, incapacità a scegliersi adeguati collaboratori e mancanza assoluta di leadership e idee per lo sviluppo cittadino.

Il Pd farà la fine dei trac tra qualche settimana, quando il governo scioglierà per camorra il Comune di Marano. Di coloro che non hanno liberato l’ente quando si era (forse) ancora in tempo ricorderemo nomi e volti: Pasquale Coppola, Mimmo Paragliola, Antonio Nastro, Maria Accongiagioco, Annarita Savanelli e Susy Santopaolo, quest’ultima se nelle prossime ore non si dichiarerà all’opposizione della giunta. Intanto il segretario cittadino Roberto Sorrentino, che spingeva affinché il partito andasse all’opposizione, dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi seduta stante.













