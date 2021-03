Calvizzano, il sindaco va su tutte le furie e fa una pezza “il giornalista fazioso del territorio”

169 Visite

Sig. Direttore, Domenico Rosiello, non è mio costume abituale, commentare e/o criticare i suoi articoli, in quanto credo fermamente in una stampa libera, seme della democrazia. Di fronte, però, a certi articoli che in maniera subdola, mettono in discussione la mia onestà umana, politica e intellettuale, sento il bisogno di intervenire, per rispetto di me stesso, della mia famiglia, dell’amministrazione che rappresento e per gli oltre 5000 elettori che mi hanno votato.

Qualche giorno fa, attraverso un’intervista fatta ad uno scienziato della politica che siede nelle file dell’opposizione, in maniera alquanto meschina, lasciavate intendere che il sottoscritto non aveva partecipato ad uno specifico consiglio comunale in cui si votava il famoso abbattimento di un capannone, chissà per quale recondito motivo. Lei sa benissimo, visto che me lo ha contestato per anni, che nella passata consiliatura io non ho partecipato ad alcun consiglio comunale (tranne qualcuno all’inizio del mandato), perché avevo deciso di chiudere con la politica; lei, infatti, me l’ha rinfacciato all’infinito annoverandolo come unico punto debole della mia storia politica.

Oggi invece, chissà perché, in questo caso, lei ed il suo interlocutore, avete tentato di darne un’altra lettura, che lei sa benissimo non corrispondere al vero. Allo stesso modo in un articolo pubblicato ieri, in cui si parlava di tributi, lei diceva che ci sono due pesi e due misure nell’esigere dai contribuenti le somme dovute, da parte del comune, dimostrandosi, quest’ultimo, debole verso i potenti e delinquenti, forte verso le persone oneste. Su quest’ argomento, lei faceva riferimento alla relazione della commissione prefettizia di qualche anno fa ma con chiaro riferimento alla situazione attuale per quanto riguarda l’applicazione della legge in materia di riscossione. Anche in questo caso, appare un tentativo subdolo di buttare fango sulla macchina comunale.

Visto che più volte in passato, lei si è vantato di aver contribuito allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, non vorrei che anche adesso si stia affezionando alla stessa idea, cercando di sfruttare questo assurdo filone, per arrivare ad un obiettivo non raggiunto con libere elezioni democratiche. Le ripeto che potrò tollerare tutto, le sue insinuazioni, le sue illazioni per quanto riguarda le mie capacità politiche amministrative, ma non farò sconti a lei ed a nessun altro nel mettere in dubbio la mia ONESTA’, che difenderò con tutte le mie forze, senza se e senza ma.

Chiedo scusa per il tempo rubato.

Nota stampa Pirozzi sindaco













