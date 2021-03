Marano, l’acqua fa danni ovunque: negli uffici del Giudice di Pace e in via Santa Maria a Pigno

Le intense precipitazioni determinano problemi legati alle infiltrazioni che, se non adeguatamente risolti, causano danni alle strutture, degrado dei materiali, umidità. Numerose le segnalazioni pervenute alla redazione di Terranostranews sui danni da maltempo. Tocca fare, dunque, la conta dei danni e disagi causati dalle abbondanti piogge. Come il video inviatoci da un nostro lettore, che testimonia l’ennesimo allagamento e un mare di fango in via Santa Maria a Pigno. I lavori per la realizzazione delle fogne, annunciati mesi fa, non sono ancora partiti. Il Comune, insomma, continua a sprecare fondi con gli interventi di somma urgenza.

Problemi anche agli uffici del Giudice di Pace di Piazza San Escrivà de Balaguer. Si è tentato di limitare i danni con qualche secchio, come testimoniano alcune foto inviateci. Piove all’interno degli uffici e l’unico modo per tamponare l’allagamento di corridoi è ricorrere a rimedi “fai da te”: il secchio per raccogliere l’acqua che fuoriusciva dalle pareti.