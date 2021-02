VARCATURO: carabinieri arrestano 40enne. Ha preteso da un alimentari prodotti senza pagare, millantando appartenenza a clan

215 Visite

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato Carmine Giglio, 40enne del posto già noto alle ffoo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L’uomo dovrà scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione per estorsione continuata in concorso ed aggravata dal metodo mafioso.

Nel 2017, millantando l’appartenenza ad un clan operante sul territorio (non meglio specificato), aveva preteso in maniera continuativa e senza pagare, generi alimentari da un negozio di via Ripuaria. Alle proteste dei proprietari, aveva prima minacciato di incendiare il negozio poi tentato di rubare lo scooter ad uno di loro. E ancora aveva messo a soqquadro il negozio portando le vittime, dopo un periodo esasperante, a denunciare quanto subito.

Giglio è ora in carcere













