Alto impatto al rione “Monterosa”: sequestri, violazioni al Codice della strada e droga

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione “Monterosa”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, controllati 32 autoveicoli e 9 motoveicoli di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a sequestro ai fini della successiva confisca; sono state contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo, elevando sanzioni per un totale di 39.000 euro; una persona è stata denunciata per guida senza patente poiché aveva reiterato la violazione nel biennio.

Inoltre, in viale della Resistenza gli operatori hanno notato due persone che, dopo essere uscite da un’abitazione del complesso popolare “Vela Rossa”, hanno consegnato qualcosa a due giovani in cambio di denaro e, alla loro vista, hanno tentato di dileguarsi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due spacciatori trovandoli in possesso di 3 involucri con 3 grammi circa di cocaina, di 16 bustine contenenti 4 grammi circa della stessa sostanza e di 14 bustine con 4 grammi circa di eroina, mentre nell’appartamento da cui erano usciti hanno rinvenuto 18 grammi di cocaina contenuta in 20 cilindretti.

Marko Markovic e Tayson Lazic, napoletani di 50 e 23 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, in via Labriola hanno controllato un’auto con a bordo 3 uomini ed hanno rinvenuto nel veicolo, occultati nella tasca dello sportello lato passeggero, numerosi arnesi atti allo scasso.

I tre, napoletani di 40, 35 e 51 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.













