Mugnano, navetta comunale: l’amministrazione cittadina raddoppia le corse in orario scolastico e fornisce abbonamenti gratis agli studenti

Navetta comunale, l’Amministrazione Sarnataro raddoppia le corse in orario scolastico e fornisce abbonamenti gratis agli studenti. A partire da lunedì 1 marzo, infatti, nelle fasce orarie 07.30 – 09 e 12.30 – 14 e 30 le navette passeranno ogni 15 minuti e non più ogni mezz’ora. Resta invece invariato il percorso delle due linee, il cui servizio inizia alle ore 06.30 e si conclude alle 20. “Ricordo a tutti – sottolinea l’assessore al ramo Carmen Ausilio – che fino al 1 marzo è ancora possibile richiedere l’abbonamento gratuito per gli studenti delle superiori e delle università iscritti nel Comune di Napoli e con un Isee non superiore ai 35 mila euro. Stiamo valutando anche di ampliare la platea degli studenti che possono accedere agli abbonamenti”. Entrambe le linee arrivano alla stazione metro di Chiaiano, una passa anche per quella di Mugnano. “Abbiamo deciso – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – di intensificare le corse nelle fasce orarie di apertura e chiusura delle scuole così da fornire un ulteriore servizio ai ragazzi e ai lavoratori che quotidianamente si spostano verso il capoluogo partenopeo. La nostra attenzione sui trasporti non finisce qui: nelle scorse settimane ho avuto diversi incontri con la Ctp per rimodulare i percorsi dei loro pullman così da collegare maggiormente anche la parte più periferica della città”.

