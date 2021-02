Fronda 5 Stelle, ieri 32 deputati non hanno votato la fiducia a Draghi. Il Movimento è nel caos totale

Il 5 Stelle verso l’implosione. La scissione è ormai un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno partecipato al voto. I deputati “dissidenti” si uniscono ai 15 senatori che l’altro ieri hanno votato “no” al governo Draghi e che il reggente Crimi ha detto di voler espellere e a un’altra decina di parlamentari espulsi nei mesi scorsi dal M5S p

Sono ore drammatiche per il M5S e Luigi Di Maio aspetta che ci sia un primo assestamento. Poi potrebbe fare la sua mossa, come gli viene chiesto da diversi deputati.

E poi c’è il nodo Rousseau. I dissidenti potrebbero dar vita a un loro gruppo, i numeri ci sono eccome. Si parla dell’utilizzo del simbolo di Italia dei Valori, qualcuno (Lannutti) è d’accordo, altri, come Morra, tentennano. Crimi potrebbe non essere più il capo politico nelle prossime ore e in tanti sperano ancora che ci sia un ripensamento sulle espulsioni.