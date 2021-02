Campania, vaccino Covid e personale scolastico: adesione a rilento

267 Visite

Procedono ancora a rilento, in tutta la regione, le prenotazioni di docenti e personale tecnico e amministrativo. Su scala regionale la platea dei candidati è di 121.192 unità, di cui circa 90 mila hanno manifestato l’intenzione di vaccinarsi (il 74,3 per cento). Preadesioni giunte in risposta a una prima call inviata dagli istituti ai docenti con notifiche poi trasmesse al portale regionale «Scuola sicura». Alle 18 di ieri – come riporta Il Mattino – queste preadesioni si sono tradotte in prenotazioni vere e proprie solo per circa 23 mila persone immediatamente disponibili a porgere il braccio. Le Asl pescano in questo serbatoio rispetto all’ordine cronologico della prenotazione per procedere in parallelo con le altre vaccinazioni da completare, quelle dei fornitori delle stesse Asl e degli anziani over 80. A conti fatti meno del 20 per cento del personale scolastico in Campania è dunque in lista e solo uno su quattro ha dato per ora seguito alla manifestazione di interesse. Un’adesione tiepida.













