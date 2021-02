Draghi alla Camera, lotta alla corruzione prioritaria. Meloni: “Senza Fdi all’opposizione l’Italia sarebbe come la Corea del nord

“Sull’emergenza quel che è stato fatto da noi per le pmi ricalca abbastanza bene quel che è stato fatto in altri Paesi europei almeno dal punto di vista qualitativo”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera.

Meloni: senza FdI a opposizione Italia vicino Nordcorea

“Se anche FdI fosse entrata nel suo governo, l’Italia sarebbe diventata protagonista di una duplice anomalia: unico Paese europeo” con un presidente del Consiglio non eletto e “unica democrazia al mondo senza una opposizione parlamentare. Avrebbe avvicinato l’Italia piu’ alla Corea del Nord che all’Occidente. E avrebbe finito per indebolirci tutti. Per indebolire anche lei”. Cosi’ la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al governo di Mario Draghi.