Vigili assunti in Regione Campania, archiviata l’indagine su De Luca

archiviazione l’indagine della procura di Napoli sulla vicenda dei quattro vigili urbani di Salerno assunti in regione Vincenzo De Luca. Si è conclusa con un’l’indagine della procura di Napoli sulla vicenda deidi Salerno assunti in regione Campania nella segreteria del governatore L’indagine ha avuto luogo a partire dalle accuse dei pm al presidente della regione Campania De Luca su presunti favoritismi verso il suo autista e altri tre ex vigili urbani. Secondo i pm, il governatore li avrebbe inseriti come membri del suo team, nonostante fossero privi di formazione e di titoli necessari ai ruoli ricoperti, al solo scopo di aumentarne gli stipendi. Le ipotesi di reato sulle quali ha indagato, quindi, la procura di Napoli erano quelli di abuso d’ufficio, falso ideologico e truffa. Tali ipotesi sarebbero, stando a quanto riportato da Repubblica, decadute con l’archiviazione dell’indagine.

Il presidente De Luca, interrogato dagli investigatori, avrebbe, infatti, chiarito che i quattro vigili non erano solo degli autisti ma una vera e propria segreteria mobile. Sulla vicenda è stato aperto anche un procedimento dalla Corte dei Conti della Campania. Quest’ultima avrebbe citato in giudizio il presidente della regione Campania per un presunto danno erariale da 400mila euro.













