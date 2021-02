Ancora un frana in via Marano-Quarto. Traffico interdetto, per i lavori di ripristino nessuno sa nulla

364 Visite

Ancora un evento franoso in via Marano-Quarto, nel tratto di strada che porta fino a via Pendine-Casalanno e alla frazione di San Marco. L’ennesimo smottamento dei costoni, da anni a rischio cedimento per incuria e scarsa manutenzione, impedisce il transito di autovetture e pedoni. Gli agenti della polizia municipale di Marano, ma qualcuno continua ad arrivare fino al punto in cui è ceduto il terreno. Un’analoga frana si verificò anche un anno fa e anche in quell’occasione il transito fu interdetto per diversi giorni. Per i lavori di ripristino del tratto non si sa nulla. Tutto tace al Comune.













