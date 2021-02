Vaccinazioni, Draghi pronto a coinvolgere militari e protezione civile

119 Visite

Draghi sembra orientato a coinvolgere i militari e i volontari della Protezione civile. Sembra infatti che, come luoghi in cui effettuare le vaccinazioni, verranno preferiti gli hangar e le caserme alle primule del commissario straordinario Domenico Arcuri. Adesso il ministro della Salute Roberto Speranza dovrà confrontarsi con il neoministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, subentrata a Francesco Boccia. Sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi a dover decidere se mantenere lo stesso metodo, dato che il Dpcm in vigore adesso scadrà il prossimo 5 marzo, oppure continuare tramite decreto dando ai ministri la possibilità di poter decidere su chiusure e aperture.

Per evitare un nuovo lockdown generale sembra che l’unico modo sia quello di istituire zone rosse dove necessario, con la chiusura di comuni, città e anche intere province dove ci sia la circolazione delle nuove variati estere, quali quella inglese, brasiliana e sudafricana. Forse resistenti ai vaccini. Come in passato, dalle zone rosse è vietato sia entrare che uscire, non vi è possibilità di spostamenti e quasi tutti i negozi devono rimanere chiusi. Sindaci e governatori dovranno anche chiudere urgentemente le strutt













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS