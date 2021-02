Marano, non si ferma al posto di blocco e si lancia contromano in via Falcone: i carabinieri si schiantano contro un’auto in sosta

1.144 Visite

Inseguimento in via Falcone alle 23 di ieri sera, con i carabinieri della locale Compagnia sulle tracce del guidatore di un veicolo che, alla vista di un posto di blocco, si è dato alla fuga proseguendo contro senso proprio sulla medesima arteria. I militari, nel tentativo di evitare impatti con le auto che procedevano dal senso opposto, si sono allargati lungo il margine destro della carreggiata (sinistra se viene da Napoli) e si sono così schiantati – dopo aver urtato contro lo spigolo di un marciapiede contro un’auto in sosta (nella foto). Il guidatore dell’auto, verosimilmente sprovvisto di patente o assicurazione, è riuscito per ora a farla franca.













