Marano, abusi edilizi e abbattimenti: incombono le ruspe per un edificio di via Moio

Abusi edilizi e abbattimenti, incombono le ruspe per un edificio di via Moio, nella zona collinare di Marano, che dovrà essere demolito (come da sentenza della Corte d’Appello di Napoli) verosimilmente nei prossimi mesi. L’immobile non è stato acquisito al patrimonio comunale e ora l’ente deve chiedere e ottenere fondi dalla Cassa depositi e prestiti da dover impiegare (salvo colpi di scena in extremis) per la demolizione. Nell’edificio – finito nella black list della Procura generale presso la Corte d’Appello – risiederebbero una decina di famiglie.

I registri che elencano le sentenze relative agli abusi i cui procedimenti penali sono passati in giudicato sono denominati R.e.s.a. e R.e.d. ed individuano le strutture per le quali, non essendo stata operata dal condannato la messa in ripristino dello stato dei luoghi, risulta in capo alle autorità locali competenti, nel caso di specie al Comune di Marano, l’esecuzione coattiva.













