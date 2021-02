Inchiesta Intoccabili, bocciato il ricorso della Dda di Napoli: tutti assolti

Un colpo a sorpresa che, di fatto, conferma l’assoluzione ottenuta dagli imputati in primo grado al termine del rito abbreviato celebrato dinanzi al tribunale di Napoli, contro cui ora, per l’accusa, c’è solo la Cassazione. L’indagine «The Untouchables» fece molto scalpore nel 2010, quando la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ottenne l’arresto di sei imprenditori, indagandone altri 45, con l’accusa di essere al servizio degli interessi economici del clan dei Casalesi in diverse regioni d’Italia, tra cui l’Abruzzo, il Lazio e la Toscana; determinanti per l’accusa le dichiarazioni di collaboratori di giustizia come Gaetano Vassallo, imprenditore dei rifiuti. Per gli inquirenti alcuni di loro si sarebbero anche occupati dei lavori post sisma; vennero indagati anche molti familiari di imprenditori con l’accusa di intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa.