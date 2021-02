Scuola, Nappi (Lega): “Il comitato tecnico sbugiarda De Luca? Presenteremo interrogazione”

120 Visite

“Ancora una volta la governance del terrore di De Luca viene smascherata dai fatti. Mentre il governatore della Campania, per coprire i suoi errori nella gestione della pandemia, continua con i suoi diktat a volere chiudere tutte le scuole, non si accorge che invece la relazione dell’unità di crisi regionale, a pagina 15, lo contraddice platealmente. A sbugiardarlo è proprio il suo comitato tecnico che, nero su bianco, scrive che la chiusura delle scuole va fatta dopo aver verificato l’incidenza dei contagi. Infatti per l’Unità di crisi se l’incidenza non è alta nelle fasce d’età riconducibili alla popolazione scolastica sono inutili i provvedimenti sulle scuole. Invece le chiusure stanno avvenendo in modo casuale e soprattutto la Regione non sta controllando proprio nulla”. Così in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, annunciando un’interrogazione consiliare sulla questione. “Se veramente De Luca vuole iniziare, davvero, a fare qualcosa per la Campania la smetta con il cabaret della paura e i suoi modi da uomo solo al comando, e almeno si legga quanto scrivono i suoi tecnici nella relazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS