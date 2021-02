114 Visite

La SSC Napoli tramite i propri mezzi ufficiali ha fatto gli auguri a Edinson Cavani. Il Matador, che sicuramente ha segnato in positivo la storia degli azzurri, compie 34 anni. L’uruguaiano in maglia azzurra ha segnato 104 gol in 138 partite ed è stato l’artefice della prima qualificazione in Champions League dell’era De Laurentiis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS