Napoli-Juve, l’ultima chiamata per Gattuso?

97 Visite

Numerose assenze in casa Napoli per la sfida alla Juve, con Gattuso che dovrà fare a meno di Koulibaly, Manolas a cui si aggiungono Hysaj, Demme e il solito Mertens. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe tornare Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui.

In casa Juve. A pochi giorni dalla Champions Andrea Pirlo rilancia dal primo minuto Cuadrado, Chiellini e Danilo in difesa con De Ligt favorito su Demiral (Bonucci non in perfette condizioni) per completare il reparto a protezione di Szczesny. Out Arthur per infortunio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS