Sgarbi subito all’attacco: “Governo fotocopia del precedente, non voto la fiducia”

Sgarbi va subito all’attacco: “Per quanto mi riguarda non potrò mai votare il Governo Draghi-Di Maio: un Governo senza speranza nonostante Speranza”. Insomma, Draghi dovrà fare i conti con molta più opposizione di quanto avesse previsto. La stessa Giorgia Meloni non ci è andata per il sottile: “Le grandi aspettative degli italiani sull’ipotesi di un Governo dei “migliori”, in risposta all’appello del Capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell’Italia, si infrangono in un Esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei Ministri di Conte”.













