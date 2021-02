IL 12 FEBBRAIO É IL «MISTRESS DAY» LA FESTA DEGLI AMANTI CLANDESTINI, ED ANCHE I SINGLE GODONO

127 Visite

Dal 13 al 15 febbraio festeggiano tutti, iniziando dalla «Festa degli amanti clandestini», il «Mistress Day» importato dagli Usa. A mettere in evidenza questo nuovo fenomeno di tendenza è Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

«La tendenza vede anche i single festeggiare con un incontro clandestino nel giorno che gli americani hanno definito come il “Mistress Day” e vede i fedifraghi festeggiare anche loro San Faustino insieme ai single in una mix in cui lo sviluppo tecnologico ha permesso di superare la solidità del reticolo sociale per arrivare —così come definita da Zygmunt Bauman— ad una società sempre più liquida, in cui però tutti sono più felici ed appagati» spiega l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Un sondaggio realizzato proprio da Incontri-ExtraConiugali.com nella prima settimana di questo mese su un campione di 2 mila iscritti di entrambi i sessi ha confermato la distribuzione dei tradimenti nel periodo di San Valentino.

Cosa si è scoperto? «Il 39% dei fedifraghi opterà per un “incontro romantico” con l’amante il giorno prima della Festa degli Innamorati» risponde Alex Fantini.

Ma forse la notizia più eclatante è che la maggior parte (48%) lo farà il giorno dopo a San Faustino, la festa dei single.

C’è poi un 13% che pensa di riuscire a concretizzare l’incontro lo stesso giorno di San Valentino. Insomma per il partner ufficiale a San Valentino il regalo più diffuso sarà un bel paio di corna.













