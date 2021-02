Pozzuoli, in quattro rubano un furgone per la consegna dei giornali. Il mezzo ritrovato al rione Toiano

111 Visite

Stamani, intorno alle 5,30, quattro persone armate hanno avvicinato l’autista di un furgone utilizzato per la consegna dei giornali. Lo hanno fatto scendere e gli hanno portato via il veicolo. Nessun ferito. Indagano i carabinieri di Pozzuoli. Il veicolo è stato ritrovato nello stesso rione Toiano ed è stato restituito al proprietario. Parte della merce è stata rubata, come il cellulare dell’autista.













