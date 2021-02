La chiusura di via Mandracchio, traffico in tilt tra Marano e i Camaldoli

197 Visite

Come era prevedibile, traffico in tilt tra Marano e la collina dei Camaldoli. L’ennesima chiusura di via Mandracchio, con la conseguente deviazione dei percorsi per gli automobilisti che da Marano si dirigono verso la zona ospedaliera di Napoli, è da stamani fonte di innumerevoli disagi per i cittadini. I maggiori disagi si concentrano in particolar modo in via Marano-Pianura, via Camillo Guerra (foto postata da un utente Facebook sul gruppo Marano di Napoli oggi), piazzetta Nazareth e in via Sant’Ignazio di Loyola.













