Covid a Marano: sette alla Socrate-Mallardo (tra alunni e docenti), quarantena e sanificazioni in altri istituti

485 Visite

Si segnalano diversi casi Covid in diverse scuole della città di Marano. Molte segnalazioni da parte dei genitori ci hanno spinto a contattare direttamente i vertici degli istituti cittadini.

I casi certi sono i seguenti: sette casi si registrano, come confermato dalla dirigenza scolastica, all’istituto comprensivo Socrate-Mallardo. Quattro gli alunni colpiti dal virus (uno alle medie, mai rientrato a scuola, e tre alle elementari) e tre docenti, di cui due in quarantena già da diverso tempo. Per quattro classi è stata disposta la quarantena e la sanificazione delle aule.

Un caso (ma manca l’ufficialità) sarebbe stato registrato anche in un altro istituto del territorio, alla Massimo D’Azeglio. Nella giornata di domani, secondo le ultime notizie pervenute in redazione, avverrà la sanificazione di 10 aule. Gli alunni resteranno a casa e parteciperanno alle lezioni con la modalità della didattica a distanza. Si attendono i dati degli altri istituti cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS