Covid Marano, Una famiglia: “Da 10 giorni non ritirano rifiuti, li teniamo in veranda”. Le mamme: “Chiarezza sui casi Covid in alcune scuole”

Gentile direttore,

io e i miei familiari siamo affetti da Covid da 15 giorni. Risiediamo in via Maracca e da 10 giorni almeno abbiamo richiesto telefonicamente che venissero prelevati i nostri rifiuti, così come da prassi all’ufficio igiene urbana del Comune. Martedì ci ha citofonato un operatore presentandosi solo per ritiro Covid: ha chiesto se ci fossero dei positivi in casa e poi è andato via, ma senza prelevare nulla. Da 10 giorni stiamo posizionando i rifiuti (indifferenziato) nella veranda, a tutela anche dei nostri vicini. Non posso quasi neanche aprire il balcone della cucina. Ho contattato persino i carabinieri per sollecitare un intervento, ma ad oggi ancora nulla. Non so più a chi rivolgermi: lei è la mia ultima speranza.