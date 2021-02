Bacoli, associazione “Il Pappice”: “Bando flash: il parco della Quarantena alle associazioni per farvi cosa?”

Pubblicato ieri in sordina – finora Facebook o delibere – l’ “”.

A questo “avviso flash” – scade tra 15 giorni ! – parteciperanno non meglio individuate associazioni ambientaliste con le quali sarà siglata una convenzione di due anni – rinnovabili – per fare cosa ?

Nella determina che approva l’avviso – la n. 65 del 1 febbraio 2021 – si parla vagamente di “attività d’interesse generale a tema ambientale” come “attività didattica, promozione ambientale e culturale, accoglienza turistica”.

Di preciso però cosa si vuole fare in quest’area del Centro ittico ?

Le attività saranno a titolo gratuito e con libera fruizione dell’area ?

Gli attuali affidatari – dal 2017 senza oneri – cosa faranno ?

Questioni dirimenti rimandate però alla convenzione che sarà siglata dall’Amministrazione la quale “si riserva di non avviare la procedura” con le associazioni interessate al bando “come anche di modificarne, sospenderne o revocarne termini e condizioni”.

L’Amministrazione potrà quindi scegliersi – “a suo insindacabile giudizio” – le associazioni e stabilire cosa faranno nella Quarantena.

In quello che dovrebbe essere un volano di sviluppo per tutti e non per pochi che hanno fretta di chiudere esautorando anche il Consiglio comunale cioè la rappresentanza dei cittadini.

Cittadini cui tocca andare in fondo a questa vicenda e mobilitarsi.