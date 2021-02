Aggiudicato l’appalto per il verde pubblico a Marano, vince la ditta Seafa srl di San Marcellino

388 Visite

L’aggiudicazione per l’appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico va alla nuova ditta Seafa srl di San Marcellino. Nei giorni scorsi il via libera all’apertura delle buste, anche se non è stato ancora sottoscritto il contratto con l’ente cittadino. Pertanto, per il completamento delle formalità relative al passaggio di personale della ditta precedente alla subentrante, occorrerà attendere i prossimi giorni. Toccherà al dirigente dell’ufficio tecnico del comune decidere se vorrà far partire la ditta sotto riserva di legge.













