Una notizia bomba dagli uffici comunali di Marano: l’ente non avrebbe inserito in bilancio 2 milioni di euro di fondi governativi per aiuti Covid e ora non potrebbe utilizzarli. Si attendono sviluppi

La notizia che rimbalza dagli uffici comunale fa accapponare la pelle. Il Comune, beneficiario come altri enti di importanti risorse economiche per fronteggiare la pandemia, non avrebbe inserito nell’ultimo bilancio un impegno di spesa pari a circa 2 milioni di euro. Una distrazione, un errore, secondo le voci di dentro del municipio, che non consentirebbe all’ente cittadino di poter spendere (subito) quei soldi. Se ne riparlerebbe più in là, a meno che non vi siano degli accorgimenti contabili da poter attuare subito. Al Comune non si parla d’altro. Se i fatti dovessero trovare conferma, le dimissioni del sindaco, che detiene anche le deleghe al Bilancio, e di qualche dipendente o funzionario dovrebbero essere il minimo sindacale. Ma siamo certi che faranno, anche in questo caso, se i fatti dovessero essere confermati, orecchie da mercante.













