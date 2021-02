Scuola, scioperano gli studenti del Segrè di Marano e Mugnano. “Meglio tornare in Dad”

327 Visite

A Marano e Mugnano, come anticipato ieri dal nostro portale, scioperano oggi gli studenti del liceo scientifico Emilio Segrè, dove le lezioni vengono effettuate metà in presenza e metà con la modalità della didattica a distanza.

“Un sistema inefficace – spiegano i rappresentanti degli studenti del Segrè – Studiare con il sistema misto, ovvero metà in presenza e metà da casa, è praticamente impossibile. Chiediamo di tornare in Dad o di migliorare i collegamenti e i servizi internet in presenza. L’adesione allo sciopero è molto alta”.













