La maxi operazione ad Afragola e tutti i nomi degli arrestati. Arresti e sequestri (per droga) anche in altri comuni della provincia

AFRAGOLA: 13 arresti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per contrabbando di sigarette

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 soggetti (8 misure di custodia cautelare in carcere e 5 di sottoposizione agli arresti domiciliari), tutti censurati, gravemente indiziati di “associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.

Le indagini, svolte dai militari della Stazione Carabinieri di Afragola, coordinate dalla DDA partenopea, nel periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2019, hanno consentito di ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo criminale dedito al traffico di T.L.E., il cui approvvigionamento proveniva sia dal mercato illegale del capoluogo napoletano sia dai territori limitrofi al comune di Afragola (Cardito e Crispano), con successiva distribuzione a cura di una rete di corrieri attiva sul territorio. Sono stati altresì localizzati i punti di rivendita del T.L.E. sul territorio afragolese, individuabili nelle aree limitrofe al cimitero comunale di Afragola, nel centro storico, nonché nel Rione Salicelle.

Sono contestualmente in corso di esecuzione numerose perquisizioni nei confronti di altri indagati a vario titolo coinvolti nel traffico illecito.

Nel corso delle investigazioni, a riscontro dell’attività di indagine, sono stati operati sequestri per detenzione di tabacco lavorato estero per un peso complessivo di circa 200 chili.

Dalle indagini sono emersi legami con soggetti del gruppo criminale Barbato-Bizzarro, operante nel Rione delle Salicelle di Afragola, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrabbando di T.L.E.

Sono stati raggiunti da custodia cautelare in carcere:

– CARNICELLI Anna, Napoli in data 14.12.1970

– CARNICELLI Silvana, Napoli in data 28.02.2002,

– CARNICELLI Salvatore nato a Napoli in data 07.11.1959

– DE STEFANO Lucia, Napoli il 20.02.1987

– FINIZIO Anna, Napoli, 22.04.1975

– GIAME’ Salvatore, Napoli il 25.09.1987

– NICOLETTI Gennaro, Napoli il 22.07.1968

– SIBILIO Laura, Afragola il 09/03/1965

Sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari

– CAIAZZO Vincenzo Afragola in data 15.11.1972

– DEVIATO Marco, Napoli il 22.07.1992

– GIORDANO Alessandro, Napoli il 23.01.1985

– NIOLA Gabriella, Afragola (Na) il 03/09/1968

– SEPE Santa, Acerra il 29/01/1987

POLLENA TROCCHIA: Una coltivazione di cannabis in casa. Carabinieri arrestano 39enne

I carabinieri della tenenza di Cercola, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti Ciro Attanasio, 39enne di torre del greco già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto una coltivazione di 11 piante di marijuana, 53 grammi della stessa sostanza già essiccata e circa 800 semi di cannabis indica.

La droga, così come la serra completa di un sistema di ventilazione e irrigazione artigianale, è stata sequestrata. Attanasio è ora ai domiciliari in attea di giudizio.

TORRE ANNUNZIATA, OTTAVIANO e SAN GIUSEPPE VESUVIANO: Carabinieri setacciano il vesuviano. 2 arresti, sequestrate 31 piante di cannabis.

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nelle città di Torre Annunziata, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano. In azione i militari della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno.

Oltre 150 le persone identificate, molte delle quali già note alle ffoo. 56 i veicoli controllati.

Arrestato un 69enne di Ottaviano per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione rinvenuti 470 grammi di marijuana, 31 piante di cannabis – una di queste alta1,5 m circa – e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari.

E’ stato invece tradotto al carcere di Poggioreale un 30enne di San Giuseppe Vesuviano, raggiunto da un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Napoli. In più occasioni aveva violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

2 le persone sanzionate per la violazione della normativa anticontagio, 9 le contravvenzioni al cds notificate ad altrettanti trasgressori. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

NAPOLI, FUORIGROTTA: a bordo della sua auto con 11 dosi di cocaina. 34enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi Sorrentino, 34enne del quartiere Soccavo di Napoli e già noto alle ffoo.

Fermato durante un posto di controllo in Via Campegna, Sorrentino è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per complessivi 3 grammi circa di sostanza.

In manette, il 34enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

FRATTAMINORE: droga negli slip, 22enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per spaccio di droga un 22enne incensurato di Caivano. E’ stato sorpreso in Via Spagnuolo a Frattaminore, mentre a bordo della sua auto cedeva una dose di cocaina ad un “cliente” di Succivo poi segnalato alla Prefettura.

Perquisito, il 22enne è stato trovato in possesso di altre 15 dosi di cocaina per complessivi 5 grammi di sostanza. Erano occultate negli slip. Nelle sue tasche 30 euro, somma ritenuta provento illecito. E’ ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.













