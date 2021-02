Crisi di governo, la Boschi rilancia: “Prendere il Mes, non Meb. I grillini continuano a non capire”

232 Visite

Per fare il punto sulla crisi Maria Elena Boschi riprende su Twitter un suo vecchio cinguettio. “Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi”, scrive la capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”, è quanto rilancia Boschi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS