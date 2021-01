Arenaccia: sorpresi nel bar a consumare bevande. Sanzioni per il titolare e i clienti

64 Visite

Ieri sera gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ettore Bellini per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un bar.

Arrivati sul posto una volta entrati hanno sorpreso numerose persone intente a consumare bevande e cibo, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento, molte delle quali si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno identificato il gestore e quattro avventori sanzionandoli per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per un importo totale di 2mila euro e disponendo la chiusura del locale per 5 giorni.













